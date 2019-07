Taika Waititi fa chiarezza sul nome del Thor di Natalie Portman

L'annuncio dell'arrivo in tempi relativamente brevi di un nuovo film su Thor aveva già creato abbastanza scalpore (vista l'uscita abbastanza recente di Thor: Ragnarok) prima che venisse svelato che a brandire Mjolnir in Thor: Love And Thunder sarà Jane Foster.

I fan Marvel sono letteralmente impazziti alla notizia e subito è scattata la corsa ad immaginare in che modo il personaggio interpretato da Natalie Portman riuscirà ad ereditare i poteri del suo ex-amante asgardiano, quale sarà il suo aspetto e, ovviamente, quale sarà il suo nome ufficiale.

La riposta scontata di molti è stata Female Thor o Thor Girl, personaggio quest'ultimo già visto in una run cartacea. Niente di tutto ciò: lo stesso Taika Waititi, sempre pronto ad interagire con i propri fan, è intervenuto durante una conversazione su Twitter dichiarando che Jane prenderà il nome di Mighty Thor, anche questo familiare ai fan di lunga data dei fumetti Marvel.

Le domande ovviamente sono ancora tante, ma il tempo per elaborare teorie (e, probabilmente, ricevere le inevitabili smentite) non manca di certo. La questione più pressante è in realtà un'altra: alla luce di quanto visto sul finale di Avengers: Endgame, con Thor partito con i Guardiani della Galassia, questo Thor: Love And Thunder si collocherà prima o dopo gli eventi del prossimo film sulla banda di Star-Lord?

La novità annunciata al Comic-Con di San Diego, comunque, sta già portando i suoi frutti: i prezzi dei fumetti sul Dio del Tuono, infatti, hanno già subito un'impennata.