Taika Waititi celebra con un tweet le sei nomination di Jojo Rabbit

Le sei nomination agli Oscar per il suo Jojo Rabbit avevano giustamente provocato l'entusiastica reazione a caldo di Taika Waititi. Non poteva mancare, nell'epoca dei social, anche una sua celebrazione sul web,e puntuale, infatti, è arrivato anche un tweet del regista neozelandese.

Poche ore dopo l'annuncio delle nomination, grazie alle quali anche Scarlett Johansson può fare la storia con Jojo Rabbit, Taika Waititi ha postato una immagine del film che vede i due protagonisti - l'interprete di Black Widow e il piccolo Roman Griffin Davis - di spalle, affacciati a una finestra, e che riporta appunto l'indicazione delle sei nomination, tra le quali quella per la miglior sceneggiatura non originale.

"Pretty sweet, bro" (piuttosto dolce, fratello) è il commento del regista.

Il tweet ha suscitato le reazioni e i commenti di molti fan, e anche di alcuni personaggi famosi, alcuni dei quali della scuderia Marvel.

"Congratulazioni, Taika Waititi!" ha scritto per esempio Ming-Na Wen. Pom Klementieff, invece, si è limitata ad esternare la sua gioia con una serie di emoji.

Taika Waititi ha recentemente parlato a Deadline dei rischi che si è assunto nel realizzare un film come Jojo Rabbit. "Non ho mai voluto fare qualcosa di semplice, perché se è troppo facile, qual è il punto?" ha spiegato. "A volte le persone dicono: Oh, è divisivo, ma da dove vengo io divisivo non è una parolaccia, è un modo per creare una discussione."

Dopo Jojo Rabbit Taika Waititi tornerà al lavoro per il Marvel Cinematic Universe. Il suo Thor: Love and Thunder sarà al cinema dal 5 novembre 2021.