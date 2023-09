Taika Waititi nella bufera per Next Goal Wins: 'Storia trans trattata irrispettosamente'

Next Goal Wins, nuova commedia calcistica firmata da Taiki Waititi è già nell'occhio del ciclone: il motivo è una delle sottotrame del film che vede protagonista Jaiyah Saelua, prima calciatrice transgender nella storia a competere per la coppa del mondo. Ma cosa ha scatenato, nel dettaglio, l'ira della critica?

Next Goal Wins è stato presentato in anteprima al Festival di Toronto: nel cast della pellicola calcistica, spicca anche Kaimana, interprete fa'afafine (termine samoano per definire un terzo genere), che veste i panni di Jaiyah Saelua. Un ruolo che porta il film a narrare un argomento delicato come quello dell'identità di genere: ma secondo la critica, infatti, Taiki Waititi non ha saputo trattarlo in maniera appropriata.

Le prime recensioni di Next Goal Wins elogiano infatti l'interpretazione di Kaimana, ma non la storia in sé: "Nonostante la bella interpretazione di Kaimana, che tratta un argomento più drammatico da affrontare, il modo in cui Waititi tratta il genere è irriverente", afferma IndieWire.

Jaiyah Saelua è stata la prima calciatrice transessuale a far parte di una nazionale di calcio e per Variety Next Goal Wins avrebbe dovuto puntare tutto su di lei per "una versione meno cliché e molto più originale di questa storia avrebbe potuto essere modellata attorno al suo viaggio".

Altre recensioni accusano i personaggi di essere "transfobici", mentre altri considerano il film poco centrato sull'aspetto culturale del fa'afafine. Infine su discussingfilm.net si legge che "Jaiyah esiste in questo film per servire la narrativa di Thomas ( Thomas Rongen allenatore della squadra nazionale delle Samoa americane interpretato da Michael Fassbender).

Next Goal Wins arriverà nelle sale italiane nel gennaio 2024.