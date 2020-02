Taika Waititi allontana le voci sulla sua regia di un film di Star Wars

Intervistato da Entertainment Tonight dopo la cerimonia degli Oscar 2020, dove il regista ha portato a casa l'importante statuetta di miglior sceneggiatura non originale con il suo Jojo Rabbit, Taika Waititi ha commentato la possibilità di vederlo alla regia di un nuovo Star Wars.

Nelle scorse settimane, i maggiori siti di notizie che trattano di cinema hanno rivelato che il regista neozelandese è stato "contattato" dalla Disney per dirigere uno dei nuovi film ambientati nella galassia lontana lontana, ma stando alle dichiarazioni del regista la questione sarebbe tutt'altro che conclusa.

"Ascolta, cosa significa 'contattato'?" ha detto Waititi durante l'intervista. "Ho visto Star Wars, e questo è il massimo a cui sono arrivato."

Al momento esiste comunque la possibilità che Waititi stia sminuendo la notizia di proposito in attesa di conferme concrete da parte della Casa di Topolino, anche perché tutte le fonti più autorevoli di Hollywood (Variety, Deadline e l'Hollywood Reporter) sono concordi sull'avviamento delle trattative tra lo studio il regista.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Waititi alla regia di un nuovo Star Wars? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che il regista inizierà le riprese di Thor: Love and Thunder nei prossimi mesi in vista dell'uscita prevista per novembre 2021.