E.T., la reunion di Drew Barrymore con Dee Wallace per il 40° anniversario del film

A quasi 40 anni esatti dall'uscita nelle sale di E.T. - L'Extraterrestre, Drew Barrymore ha ospitato nel suo show l'attrice Dee Wallace, colei che interpretò la madre Mary Taylor nel film di Steven Spielberg. La coppia si è riunita proprio poche settimane prima dell'anniversario dell'uscita del film, il prossimo 11 giugno.

La chiacchierata tra Barrymore e Wallace è stata molto commovente. Quest'ultima ha ricordato il forte rapporto che la piccola Drew Barrymore, all'epoca 7 anni, aveva instaurato con il personaggio dell'extraterrestre, E.T. Di recente Drew Barrymore ha raccontato che celebrerà il 40° anniversario di E.T. con Steven Spielberg, confessando di considerare il regista 'come un padre' per lei.



Dee Wallace ha raccontato:"Ricordo di averle detto 'Drew, ora andremo a girare la scena in cui E.T. sta morendo, ma sai che non sta realmente morendo, ok tesoro? Sta recitando, proprio come noi, ok?'. Ricordo che mi rispose 'Lo so, Dee. Pensi che sia stupida?'".

Poi Barrymore le ha mostrato una foto in cui Dee Wallace la tiene in braccio:"È stato il primo giorno sul set, ero seduta su questa sedia da regista molto alta. Drew viene da me e mi dice 'Ciao, ora mi siedo in grembo a te'. E le ho risposto 'Va bene, vieni Drew'. Sapevo già all'epoca che saresti diventata una grande regista/produttrice".



E.T. - L'Extraterrestre uscì nelle sale l'11 giugno 1982. Il film racconta l'amicizia tra un bambino e un extraterrestre rimasto per sbaglio sulla Terra. Il cast è composto da Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Peter Coyote e C. Thomas Howell.

