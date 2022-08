TÁR, Cate Blanchett maestra d'orchestra nel trailer del nuovo film di Todd

Il regista di In The Bedroom e Little Children Todd Field torna a dirigere un nuovo film con protagonista Cate Blanchett, Tár, di cui oggi abbiamo la possibilità di vedere un nuovo trailer.

Dopo un breve primo sguardo a Tár lo scorso luglio, adesso la pellicola che verrà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia si mostra in un nuovo trailer che poco ci dice sulla trama del film, ma sicuramente contribuisce a creare tono e atmosfera.

Per ora ciò che sappiamo sul nuovo lungometraggio di Field è che Tár vedrà come protagonista l'attrice Premio Oscar Cate Blanchett, e la star indosserà i panni di Lydia Tár, una compositrice e direttrice d'orchestra tra le più conosciute nella realtà fittizia del film, e la prima donna a condurre una delle maggiori orchestre della Germania.

Nella pellicola, che debutterà a ottobre nelle sale di alcuni paesi e a gennaio in altri, troveremo anche Mark Strong, Julian Glover, Nina Hoss, Noémie Merlant, Allan Corduner e Sophie Kauer, e vanterà le musiche della compositrice Premio Oscar Hildur Guðnadóttir.

Di recente, Cate Blanchett è apparsa in svariate produzioni, dal film Netflix Don't Look Up alla più recente pellicola di Guillermo del Toro La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, e presto la vedremo nuovamente collaborare con il regista messicano nel Pinocchio targato Netflix.