T.J. Miller rischia una pesante denuncia per procurato allarme

T.J. Miller, compagno di bevute di Ryan Reynolds nel franchise di Deadpool, è stato accusato di aver lanciato un falso allarme bomba e in queste ore sta negoziando un accordo con i pubblici ministeri per risolvere l'accusa.

Lo scorso 30 agosto i documenti giudiziari sono stati resi pubblici e rivelano che i pubblici ministeri e gli avvocati che si occupano della difesa dell'attore stanno "considerando diverse questioni relative alla possibilità di risolvere il caso attraverso un accordo." A quanto pare le due parti hanno chiesto al giudice di rinviare la prossima udienza dal 14 settembre al 30 novembre, nella speranza che nel frattempo si possa trovare un accordo per evitare di portare il caso in aula.

Stando a quanto riportato, Miller è stato arrestato per procurato allarme: mentre viaggiava su un treno in direzione New York, l'attore avrebbe denunciato la presenza a bordo di una bomba, causando il panico generale. Secondo il procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Connecticut, Miller è stato accusato di aver intenzionalmente trasmesso alle forze dell'ordine informazioni false. L'attore avrebbe addirittura chiamato il 911 del New Jersey e avrebbe riferito di essere sull'Amtrak Train 2256 in viaggio da Washington D.C. verso la Penn Station di New York, affermando che un passeggero femminile "ha una bomba nella sua borsa". Secondo la denuncia, è stato successivamente scoperto che Miller si trovava su un treno diverso, che è stato successivamente ispezionato e ovviamente trovato privo di "alcun ordigno o materiale esplosivo".

L'attore è stato rilasciato con una cauzione da $100.000. Se il caso non dovesse risolversi con un patteggiamento, rischia fino a cinque anni di carcere.