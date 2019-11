T. J. Miller preferirebbe che Deadpool 3 non venisse girato

Mentre sembra che lo sviluppo di Deadpool 3 stia iniziando a mettersi in moto, T.J. Miller ha rivelato che non vorrebbe un terzo capitolo delle avventure del supereroe più politicamente scorretto del Marvel Cinematic Universe.

Nei primi due lungometraggi, Miller ha interpretato Weasel, il migliore amico del protagonista Wade Wilson (Ryan Reynolds). In seguito all'acquisizione di 2oth Century Fox da parte della Disney, il destino della serie si è fatto più incerto e, durante un'intervista al The Adam Carolla Show, Miller ha parlato proprio del futuro del franchise e delle possibilità di tornare a vestire i panni di Weasel.



L'attore, però, ha rivelato che preferirebbe non vedere un terzo capitolo di Deadpool, soprattutto per il timore di deludere i fan: "In tutta onestà, preferirei che non lo facessero. Penso che con Deadpool 2 abbiamo fatto un grande lavoro. Penso davvero che si è rivelato molto bello e questo mi preoccupa. Cosa accadrebbe se Deadpool 3 fosse...meh?"

Miller ha spiegato di temere uno scenario in cui un sequel non all'altezza possa danneggiare l'intera reputazione del franchise, ma ha anche dichiarato che se verrà chiamato, parteciperà: "Se mi vorranno in Deadpool 3, ci sarò. Sono sotto contratto". E voi, lo vorreste un nuovo Deadpool?



Vi ricordiamo che Deadpool non sarà su Disney+ a causa dei sui contenuti e per questo resterà su Hulu, insieme agli altri prodotti Rater-R.