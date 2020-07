E.T, l'honest trailer del capolavoro di Steven Spielberg scherza su Il mio amico Mac

Era solo questione di tempo prima che Screen Junkies decidesse di produrre un trailer onesto di E.T. - L'extra-terrestre di Steven Spielberg, e dopo centinaia di richieste finalmente il canale comico dedicato al mondo del cinema e dell'intrattenimento ha sfornato un esilarante video dedicato al classico della fantascienza.

L'honest trailer di E.T. rientra nella rubrica Blockbuster Summer di Screen Junkies. Particolarità di questa nuova e divertente creazione è il confronto sarcastico e attivo con un altro progetto fantascientifico, anche lui classico ma meno amato e conosciuto: Il mio amico Mac di Stewart Raffill, film per famiglie uscito in America nel 1988, sei anni dopo il titolo di Steven Spielberg.



Stando al narratore del filmato, lasciatevi trasportare in una delle storia più emozionanti dedicate "a un rapporto di co-dipendenza" che vede protagonista uno "strano alieno che stalkera un bambino terrestre", forgiando con lui "un legame emotivo senza il suo consenso" e spingendolo ad affrontare situazioni "davvero dolorose", a meno che "non lo aiuti a tornare a casa".



Sì, davvero esilarante, soprattutto il modo in cui Screen Junkies riesce a ribaltare il senso stesso di un film e trasformarlo in qualcosa di profondamente divertente.



Vi lasciamo alla nostra recensione di E.T. - L'extra-terrestre di Steven Spielberg.