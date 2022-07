E.T., Henry Thomas convinto:'Non ci sarà mai un sequel del film'

Il successo di Top Gun: Maverick, a più di trent'anni dall'uscita del primo film, sembra aver dimostrato che sia possibile realizzare un buon sequel anche di film cult come la pellicola di Tony Scott. Potrebbe essere così anche per E.T. - L'Extraterrestre? Henry Thomas, star del film di Steven Spielberg, la pensa in maniera differente.

In relazione al sequel Henry Thomas ha dichiarato:"Nel corso degli anni c'erano state delle idee. Ci sono stati dei discorsi seri all'inizio perché lo studio stava davvero spingendo per questo, per dare seguito al successo del film del 1982".



"Ma non lo faremo, lo so" chiosa Thomas, ricordando anche un tassello fondamentale di quella produzione che purtroppo è mancato nel corso degli anni.

"Melissa Mathison era la sceneggiatrice di E.T. e penso che sia davvero triste averla persa. Perché se qualcuno avrebbe potuto creare il sequel quella persona era lei".



Inoltre un ipotetico sequel potrebbe essere già stato realizzato:"Penso che lo spot fosse il più vicino possibile ad un sequel ed è per questo che Spielberg ha approvato".

L'attore si riferisce allo spot pubblicitario di qualche anno fa di Xfinity, che mostra Elliott (Thomas) riunirsi dopo parecchi anni con l'affezionato amico E.T.



