E.T. - L'Extraterrestre, Steven Spielberg pentito di un dettaglio:'È stato un errore'

Interventendo al Time 100 Summit, Steven Spielberg è tornato a parlare della sua carriera, soffermandosi su un dettaglio della lavorazione di E.T. - L'Extraterrestre, che lo scorso anno ha compiuto quarant'anni. Spielberg ha sottolineato una scelta che oggi prenderebbe diversamente, spiegando il motivo per il quale ha cambiato idea.

Per 'errore' Spielberg si riferisce alla scelta di sostituire le armi con dei walkie-talkie:"È stato un errore, non avrei mai dovuto farlo. E.T. è un prodotto della sua epoca, nessun film dovrebbe essere rivisto sulla base delle idee del momento, che sia per scelta volontaria o perché si è costretti a farlo" ha spiegato il regista.



Sulla questione E.T., Spielberg ha spiegato come andarono le cose all'epoca:"Per E.T. ero sensibile al fatto che gli agenti federali si avvicinassero ai bambini con le armi da fuoco esposte e ho pensato di cambiare le pistole in walkie-talkie. Sono passati gli anni e ho cambiato la mia idea su questo. Non avrei mai dovuto incasinare il mio lavoro e non consiglio a nessuno di farlo".



Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con l'opinione di Spielberg? Scoprite tre retroscena su E.T. - L'Extraterrestre che potreste non sapere! Il film uscì nel 1982 e racconta la storia di un alieno dimenticato sulla Terra dalla sua navicella spaziale che si rifugia nella casa del piccolo Elliott (Henry Thomas), con il quale instaura un'incredibile amicizia. Quando un team di scienziati scopre la presenza dell'alieno e vuole catturarlo per poterlo studiare, il bambino comprende che l'unico modo per salvare E.T. è quello di aiutarlo a tornare a casa.



