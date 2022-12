E.T l'extraterrestre e tutti i retroscena della pellicola di Spielberg

Drew Barrymore non è stata la sola ad aver creduto realmente ad E.T, perché con lei lo ha fatto un'intera generazione di ragazzi cresciuti negli anni '80. Della pellicola diretta da Spielberg conoscerete le curiosità più note, ma qui troverete - forse - qualche dettaglio in più.

In principio era un horror! Ebbene si, l'idea iniziale aveva come titolo Night Skies e come protagonista un alieno malvagio, incubo di una famiglia felice. Fortunatamente Spielberg cambiò idea e decise di rendere centrale nel suo film lo stesso alieno immaginario con il quale parlava, nelle lunghe giornale di solitudine e con due genitori divorziati.

Seconda la fantasia e la volontà del regista E.T avrebbe dovuto essere ''brutto, ma non spaventoso. Come una tartaruga senza guscio'' e fu così che il burattinaio Carlo Rambaldi venne incaricato del compito di creare un alieno infantile e vecchio allo stesso tempo. Le direttive di Spielberg erano chiare: alto un metro, piedi sproporzionati e collo lungo. Quel che ne risultò fu un mix di Carl Sandburg, Albert Einstein, Ernest Hemingway, il muso di un carlino e...un premio Oscar agli effetti speciali. Con un lavoro che costò un milione e mezzo di dollari, la sola realizzazione di E.T rappresentò più di un decimo del budget complessivo e cioè 10 milioni e mezzo di dollari!

E la voce? Ingaggiata per soli 380 dollari, l'anziana fumatrice incallita Pat Welsh ha prestato la sua all'alieno più tenero della storia del cinema, per un totale di 69 giorni di riprese. Poco importa se Harrison Ford non riuscì a prendere parte al film con un piccolo cameo, E.T rimane una delle pellicola più iconiche della storia del cinema e qui potete recuperare la nostra recensione del lavoro di Spielberg.