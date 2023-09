E.T - l'extraterrestre, dove è nascosto l'inside joke tra Steven Spielberg e George Lucas?

E.T - L'extraterreste è, senza alcuna ombra di dubbio, uno dei film di fantascienza più amati di sempre. Senza che nessuno se ne accorgesse, però, al suo interno è presente un divertente ed imprevedibile inside joke tra Steven Spielberg e George Lucas che sono anni dopo è stato realmente svelato.

Se Spielberg ha girato una scena di Scarface, è più che normale che i "giovani" registi dell'epoca si facessero scherzi tra di loro all'interno dei propri film. In particolare il regista di E.T e il padre dell'universo di Star Wars sono sempre stati legati da un rapporto molto particolare che li portava, addirittura, a fare scommesse riguardo i risultati dei propri film al botteghino. Dopo che di recente E.T ha festeggiato i 40 anni dalla sua uscita non si può far altro che svelare un piccolo segreto che coinvolge il film di Spielberg.

Nella scena di Halloween E.T vede un bambino vestito da Yoda e, per un secondo, sembra che riconosca qualcosa. La scena è stata realizzare per un divertente inside joke tra Spielberg e Lucas che, molto spesso, si ritrovavano a citarsi a vicenda. In Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma, il regista ricambiò il favore inserendo in una scena del Senato Galattico la specie di E.T che viene inquadrata in una carrellata dove vengono mostrati i vari senatori.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di E.T- L'extraterrestre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!