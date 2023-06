E.T. - L'Extraterrestre, Drew Barrymore chiese a Steven Spielberg di essere suo padre!

Intervistata dal New York Magazine, Drew Barrymore ha parlato del forte legame stretto con il regista Steven Spielberg sin dai tempi delle riprese di E.T. - L'Extraterrestre, durante le quali l'attrice aveva soltanto 7 anni, nel 1982. Barrymore non ha mai fatto mistero delle problematiche familiari che ha avuto durante l'infanzia.

Anche per questo motivo, l'attrice ha definito Spielberg "l'unica persona nella mia vita ad oggi che sia mai stata una figura genitoriale".

Nel corso dell'intervista, Barrymore ha ricordato che durante le riprese chiese direttamente a Spielberg di farle da padre. Al rifiuto del regista, la giovanissima attrice le propose di essere il suo padrino e a quella richiesta Spielberg rispose affermativamente.



Drew Barrymore nell'intervista parla anche della madre ed ex manager, Jaid Barrymore, dalla quale si emancipò all'età di 14 anni:"Non voglio vivere in uno stato in cui desidero che qualcuno se ne vada prima di quanto dovrebbe essere, così posso crescere. In realtà voglio che sia felice, prospera e in salute. Ma devo fo***tamente crescere nonostante lei sia su questo pianeta".



E Steven Spielberg - che ha confessato di essere pentito di un dettaglio di E.T. - cosa pensava della difficile situazione di Drew Barrymore? "Stava alzata ben oltre l'ora di andare a letto, andava in posti in cui avrebbe dovuto soltanto sentir parlare, e viveva una vita in tenera età che penso l'abbia derubata della sua infanzia. Eppure mi sentivo molto impotente perché non ero suo padre, potevo soltanto essere un consigliere per lei" ha dichiarato il regista.



