E.T. L'extraterrestre compie 40 anni: ecco le nuove edizioni limitate tra gadget e blu-ray

E.T. L'extraterrestre compie 40 anni e per celebrare al meglio questo iconico film di Steven Spielberg giunto nelle sale nel 1982, sono state lanciate sul mercato nuove edizioni Blu-ray della pellicola, gadget in edizione limitata e anche un eccezionale libro che offre uno sguardo approfondito alla sua sorprendente genesi e al suo successo.

Molti sono i retroscena su questo capolavoro in cui il giovane Elliott, un bambino che vive una situazione familiare piuttosto complicata, si trova a fare amicizia con uno strambo extraterrestre piovuto da qualche anfratto sperduto della galassia. Insieme ai suoi amici si impegna a difenderlo dai servizi segreti, conducendolo poi finalmente tra i suoi simili.

È stato presentato in anteprima alla chiusura del Festival del Cinema di Cannes del 1982 e lo stesso anno è uscito anche nelle sale cinematografiche, rivelandosi un successo immediato, capace anche di superare al botteghino Guerre stellari diventando il film con il maggior incasso di sempre. Record questo durato per ben undici anni fino a quando lo stesso regista è tornato in sala con Jurassic Park.

Indimenticabile poi la sua colonna sonora che ha di fatto reso immortale la scena del volo in bicicletta di E.T. L'extratterestre, omaggiata in moltissime produzioni successive, basti pensare alla serie Netflix Stranger Things.