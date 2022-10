E.T. L'Extra-Terrestre, Henry Thomas si confessa: 'Credo negli alieni'

A 40 anni esatti dall'arrivo nelle sale cinematografiche di E.T. - L'Extra-Terrestre di Steven Spielberg, parlando di UFO e vita intelligente nell'universo, la star della pellicola Henry Thomas ha detto la sua sull'eventuale presenza di alieni nel cosmo. Non c'è dubbio che dall'epoca in cui il film uscì, l'argomento è diventato sempre meno tabù.

"Credo in altre forme di vita là fuori", ha confessato l'attore a Chris Killian di ComicBook.com. "Le probabilità che un organismo unicellulare esista da qualche altra parte sono piuttosto alte". Nel continuo dell'intervista, Thomas ha ironizzato sul fatto di non aver mai smesso di fare il press tour di E.T. da quando è uscito nelle sale:

"Scherzo sempre sul fatto che questo è il press-tour più lungo della storia. Sto facendo il press-tour dal 1982, per cui ho sentito grossomodo di tutto. Ed è una cosa che reputo davvero interessante perché anche se questo film è in circolazione da parecchio, le persone sembrano tutte ossessionate dalle stesse cose, che è davvero molto carino. Confortante, direi. Potranno anche essere passati 40 anni, ma le persone vogliono ancora sapere come volavano le bici o come è stato fare quella scena. Non trovo ci siano domande fastidiose alle quali rispondere, davvero, e sono realmente divertito dal fatto che sto ancora parlando di questo film".

In anni più recenti invece Henry Thomas è diventato un vero e proprio attore feticcio per Mike Flanagan. Non solo ha preso parte alle due serie su The Haunting (Hill House e Bly Manor) ma anche avuto un ruolo secondario in Doctor Sleep (in cui ha ripreso i panni del Jack Torrance di Jack Nicholson) e in Midnight Mass e una breve apparizione nella più recente The Midnight Club. Lo rivedremo ancora con Flanagan anche in The Fall of the House of Usher.

Interpellato più volte sul film di Spielberg, Thomas ha ribadito perché non ci sarà mai un sequel di ET: "Melissa Mathison era la sceneggiatrice di E.T. e penso che sia davvero triste averla persa. Perché se qualcuno avrebbe potuto creare il sequel quella persona era lei".