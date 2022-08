E.T. L'Extra-Terrestre: arriva anche l'edizione speciale della soundtrack per i 40 anni

Sono ancora in corso le celebrazioni per il 40esimo anniversario di E.T. - L'Extra-Terrestre di Steven Spielberg, che usciva infatti nel mese di giugno 1982 e dopo le versioni restaurate e i gadget relativi al film, Mondo ha confezionato un'edizione speciale da collezione della mitica colonna sonora composta dal leggendario John Williams.

Mondo, infatti, pubblicherà l'iconica colonna sonora in una nuova versione da 2 LP, disponibile in più colori. La nuova versione della soundtrack sarà disponibile nelle varianti di colore "Full Moon" e "Heartlight", oltre che nella versione standard nera. Tutte e tre le varianti di colore della colonna sonora di E.T. - L'Extra-Terrestre saranno in vendita a partire da questo mercoledì su MondoRecordShop.com.

Come leggiamo nel comunicato stampa, "L'estate del 1982 ha visto l'uscita di alcuni dei film che più hanno segnato la cultura della nostra vita (Star Trek II: L'ira di Khan, Poltergeist, TRON, Conan il barbaro, La cosa, Il guerriero della strada... solo per citarne alcuni!) Ma pochi hanno avuto lo stesso impatto sulla musica da film della leggendaria sesta collaborazione tra Steven Spielberg e John Williams: E.T. - L'Extra-Terrestre.

"Mondo, insieme a Geffen Records e Universal Pictures, è orgogliosa di celebrare i quarant'anni di E.T. con una ristampa completamente nuova della colonna sonora di John Williams, essenziale e senza tempo. Questa ristampa è stampata su vinile colorato 2x180 grammi, prodotta da Bruce Botnick e Mike Matessino, e presenta note di copertina inedite di Mike Duquette. Non potremmo essere più onorati di presentare questo album leggendario sulla nostra etichetta".

A proposito, Henry Thomas ha dichiarato che secondo lui non vedremo mai un sequel di E.T.

"Nel corso degli anni c'erano state delle idee. Ci sono stati dei discorsi seri all'inizio perché lo studio stava davvero spingendo per questo, per dare seguito al successo del film del 1982. Ma non lo faremo, lo so", ha chiosato Thomas, ricordando anche un tassello fondamentale di quella produzione che purtroppo è mancato nel corso degli anni. "Melissa Mathison era la sceneggiatrice di E.T. e penso che sia davvero triste averla persa. Perché se qualcuno avrebbe potuto creare il sequel quella persona era lei".