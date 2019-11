E.T. e Elliot di nuovo insieme da adulti nel cortometraggio originale Comcast!

Un cortometraggio che riunisce la creatura di E.T. l'Extra-Terrestre e Henry Thomas, interprete Elliott ne film originale del 1982 diretto da Steven Spielberg, è stato mandato in onda in queste ore su NBC, Syfy e sul sito web di Comcast Xfinity.

Il film, intitolato A Holiday Reunion, ha una durata di poco più di quattro minuti (potete guardarlo comodamente all'interno dell'articolo), e mostra E.T. tornare sulla Terra e riconnettersi con il suo vecchio amico Elliott, che ora ha una moglie e due figli.

Oltre a citare alcuni elementi distintivi dell'opera originale, il film fa scoprite Xfinity ad ET. ("Si chiama Internet", spiega il figlio di Elliott a E.T.; "Molte cose sono cambiate da quando eri qui", osserva suo padre) ed è stato pensato per festeggiare il Giorno del Ringraziamento, come sapete una festività molto sentita negli Stati Uniti.

Tra l'altro, il film sarà incluso anche nei pre-spettacoli cinematografici durante il lungo weekend festivo, mentre una versione di due minuti andrà in onda durante la normale programmazione televisiva.

Nel 1982 E.T. restò nei cinema per mesi, incassando $359 milioni negli Stati Uniti e altri $304 milioni a livello internazionale e ottenendo nove nomination agli Oscar (con quattro vittorie). Le successive riedizioni del film hanno aumentato il totale lordo globale a quasi $800 milioni. Spielberg non ha nulla a che fare con la realizzazione di questo corto (sebbene negli anni abbia avuto alcune idee per un sequel, poi definitivamente scartato) ma ha risposto favorevolmente all'iniziativa quando l'idea di una riunione incentrata su E.T. attorno al tema della "connessione" è stata lanciata dall'agenzia pubblicitaria di Comcast, Goodby Silverstein & Partners.

Spielberg non ha mai preso il controllo creativo, ma è stato consultato durante tutto il processo di realizzazione. A Holiday Reunion è stato diretto da Lance Acord, pluripremiato regista di spot televisivi dietro ai video di The Force per Volkswagen e Misunderstood per Apple.

