E.T., il cortometraggio sequel A Holiday Reunion arriva su Sky Cinema

Sky riporta E.T. l'Extraterrestre sulla Terra dopo 37 anni e in tempo per Natale, mandando in onda il cortometraggio sequel dell'acclamato film di Steven Spielberg datato 1982.

La nuova storia, in onda sui canali Sky dalle prossime ore, prosegue il racconto di un film senza tempo: E.T decide di tornare e di far visita al suo amico Elliott e alla sua famiglia riunita per festeggiare il Natale. Ma la società è cambiata moltissimo da quel 1982, e l'alieno scoprirà come si siano evolute le nuove tecnologie.

Per l'occasione Elliott è di nuovo interpretato da Henry Thomas, lo stesso attore che 37 anni fa interpretò il bambino protagonista dell’iconico film, oggi adulto, con una moglie e due figli piccoli. Il cortometraggio, che ci ricorda in modo commovente quanto è importante passare le feste insieme a chi si ama, magari guardando un film tutti insieme la sera di Natale.

E a questo proposito: per l’occasione Sky Cinema trasmetterà il film originale E.T. – l’extra-terrestre su Sky Cinema Due la sera del 25 dicembre, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV. L’iniziativa è stata realizzata per Sky e per Xfinity da Comcast NBCUniversal, in collaborazione con Universal Pictures, facenti tutti parte del gruppo Comcast.

Inutile dire che, alla notizia, i fan del film sono letteralmente impazziti. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!