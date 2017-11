T'Challa indossa il suo nuovo costume nel poster internazionale di Black Panther

A poche ore dalla presentazione delle foto per celebrare i dieci anni dei Marvel Studios - e in cui era presente anche- ecco arrivare in rete un nuovo poster internazionale dedicato a

Nel poster - arrivato qualche giorno dopo il trailer internazionale del film diretto da Ryan Coogler - vediamo il nuovo costume di Pantera Nera in tutto il suo splendore. Potete ammirare il poster comodamente qui sotto.

Coogler ha definito lavorare al cinefumetto dei Marvel Studios come 'un'esperienza commovente'. L'attore Chadwick Boseman riprende i panni di T'Challa a.k.a. Black Panther in questo nuovo adattamento cinematografico; Boseman aveva esordito nei panni di Pantera Nera nel precedente Captain America: Civil War, diretto dai fratelli Russo, e uscito nell'aprile del 2016.

Oltre all'attore principale, il cast di Black Panther sarà formato da Michael B. Jordan, Andy Serkis, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Sterling K. Brown, Angela Bassett, Forest Whitaker e Martin Freeman.

Il cinefumetto prodotto dai Marvel Studios arriverà a febbraio in tutto il mondo. Il personaggio tornerà, successivamente, in Avengers: Infinity War dei fratelli Russo che, invece, debutterà sul grande schermo a maggio 2018. Pantera Nera potrebbe apparire anche nel quarto film - ancora senza un titolo - sui Vendicatori, sempre con la firma dei Russo, e che, invece, arriverà sul grande schermo a maggio del 2019.