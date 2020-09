Synchronic, ecco il primo trailer del film con Jamie Dornan e Anthony Mackie

Il mese scorso EW! ci offriva un primo sguardo a Synchronic, il nuovo thriller fantascientifico con protagonisti Jamie Dornan e Anthony Mackie. Oggi, invece, ne è stato diffuso un primo trailer.

"Ci sono cose di gran lunga peggiori della morte".

Uscirà il 23 ottobre 2020 Synchronic, il thriller sci-fi scritto, diretto e prodotto da Justin Benson, e co-diretto e co-prodotto da Arron Moorhead, il cui primo trailer (che trovate in testa alla notizia) ci mostra Jamie Dornan e Antony Mackie alle prese con l'impossibile (e il ticchettio di un orologio poco clemente).

Come recita la sinossi ufficiale di Synchronic, infatti, "Quando i paramedici di New Orleans e migliori amici Steve (Anthony Mackie) e Dennis (Jamie Dornan) sono chiamati sul luogo di di una serie di bizzarri e raccapriccianti incidenti, i due iniziano a pensare che la causa sia la nuova droga trovata lì sulla scena. Ma quando la figlia maggiore di Dennis scompare improvvisamente, Steve scopre una terrificante verità legata alla presunta sostanza stupefacente che andrà a mettere in dubbio tutto ciò che sa sulla realtà e lo scorrere del tempo".



Dopo Tenet, dunque, ecco un altro film che giocherà con la nostra concezione di spazio-tempo. Chissà quali saranno le "regole" questa volta!

