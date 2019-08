Synchronic: primo sguardo a Jamie Dornan e Anthony Mackie nel thriller sci-fi

Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva la prima immagine ufficiale di Synchronic, nuovo thriller fantscientifico dei registi Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless) che vedrà come protagonisti Anthony Jackie e Jamie Dornan, rispettivamente star del Marvel Cinematic Universe e della saga di Cinquanta sfumature di grigio.

L'immagine, che come sempre potete vedere in calce alla notizia, mostra i due attori nei panni di due paramedici di New Orleans le cui vite sono cambiate dopo aver visto con i loro occhi una serie di morti terrificanti e legate all'assunzione di una droga dai bizzarri effetti ultraterreni.

"In un film con molti misteri da risolvere, Anthony e Jamie svolgono due performance strazianti, divertenti ed estremamente umane che rendono il tutto molto naturale" hanno detto Benson e Moorhead parlando con EW. "E' stato incantevole lavorare con loro, e per due registi indipendenti è stata un'occasione magnifica poter realizzare un film di questa portata mantenendolo personale, spaventoso ed eccitante."

Il film è stato scritto da Benson e prodotto da David Lawson Jr. in una nuova collaborazione con la coppia di registi dopo aver già realizzato The Endless per la Rusticante Films. La distribuzione internazionale di Synchronic sarà scusata dalla XYZ Films.

Anthony Mackie, da poco apparso su piccolo schermo nella nuova stagione di Black Mirror, riprenderà i panni di Sam Wilson nella serie targata MCU The Falcon and the Winter Soldier (qui trovate tutti i dettagli sulla Fase 4), mentre Dornan di recente ha recitato al fianco di Rosamund Pike nel film bellico A Private War.