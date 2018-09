Synchronic: Anthony Mackie e Jamie Dornan protagonisti del nuovo thriller sci-fi

"Questa è la quarta coolaborazione tra XYZ e questi filmmaker fenomenali." Ha aggiunto Nate Bolotin della XYZ Films. "Il loro lavoro dimostra la loro fiducia nell'andare contro la norma e raccontare una storia genuina attraverso il genere. Siamo onorati di lavorare nuovamente con loro per portare Synchronic nel mondo."

Benson e Moorhead hanno dichiarato: "Siamo grandi fan del variegato e brillante lavoro di Anthony e Jamie, per un filmmaker questo è un sogno che diventa realtà. Possiedono entrambi una profonda esperienza personale, humor, e un pathos che può portare una grande umanità alla loro partnership. Abbiamo trovato i giusti collaboratori per raccontare una storia audace, spaventosa e commovente."

La pellicola, la cui sceneggiatura è firmata da Benson, è prodotta da David Lawson Jr. , che ha prodotto The Endless insieme a Benson e Moorhead per la Rustic Films. XYZ Films si occuperà della distribuzione internazionale.

I due attori vestiranno i panni di due paramedici di New Orleans le cui vite sono andate in frantumi dopo l'incontro con una serie di terrificanti morti collegate ad una strana droga, caratterizzata da bizzarri effetti ultraterreni.

Deadline rivela che Anthony Mackie (Marvel Cinematic Universe) e Jamie Dornan (50 sfumature di grigio) saranno i protagonisti di Synchronic , nuovo thriller fantascientifico dai registi di The Endless , Justin Benson e Aaron Moorhead .

