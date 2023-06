Sympathy for the Devil: Nicolas Cage è fuori di testa nel trailer

Nicolas Cage ha già assaggiato la follia sul set di Renfield, ma l'attore è pronto a rivivere queste emozioni nel trailer di Sympathy for the Devil (proprio come l'omonima canzone dei Rolling Stones).

Il nuovo horror psicologico in uscita il prossimo 28 luglio nelle sale statunitensi vede protagonisti Nicolas Cage e Joel Kinnaman di un insolito e spietato gioco: come anticipano le immagini del trailer, David (Kinnaman) è un uomo che sta guidando verso la moglie attualmente in travaglio. Ma prima che possa raggiungere la donna, un misterioso individuo vestito di rosso (Cage) entra nell'auto di David puntandogli una pistola e obbligandolo a guidare tra le strade di Las Vegas. Cage conduce l'uomo in una tavola calda pronto a giocare con la sua vittima: o David risponderà alle domande in modo veritiero o il misterioso e matto rapitore sparerà alle persone presenti nel locale. La pellicola, diretta da Yuval Adler e scritto da Luke Paradise, era stata annunciata lo scorso anno quando il duo di attori aveva ufficializzato la propria presenza in Sympathy for the Devil!





Sympathy for the Devil uscirà nelle sale statunitensi il 28 luglio. Al momento non si hanno notizie sulla distribuzione in Italia, ma vi terremo come sempre aggiornati sul calendario italiano.