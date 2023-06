Sympathy for the Devil: Nicolas Cage e Joel Kinnaman nel nuovo poster al neon

Nicolas Cage recita al fianco di Joel Kinnaman nel prossimo thriller psicologico Sympathy for the Devil, per il quale RLJE Films in queste ore ha pubblicato un nuovissimo poster ufficiale.

La locandina, che mostra Nicolas Cage e Joel Kinnaman pesti in faccia e su uno sfondo notturno al neon, è disponibile come sempre nell'apposita sezione in calce all'articolo. Nel thriller diretto dal regista Yuval Adler (Bethlehem), dopo essere stato costretto a scortare un misterioso passeggero (Nicolas Cage) sotto la minaccia di una pistola, il protagonista (Joel Kinnaman) si ritrova in un pericoloso gioco al gatto col topo nel quale presto diventa chiaro che non tutto è come sembra.

Luke Paradise (Lost on a Mountain in Maine) ha scritto la sceneggiatura di Sympathy for the Devil, col produttore Allan Ungar che ha dichiarato: "Questo film è un tour de force con due attori incredibili. E in qualità di regista acclamato, Yuval ha riunito il cast perfetto per coronare una visione unica e grintosa in questo film che catturerà sicuramente il pubblico di tutto il mondo". Il film attualmente non ha una data d'uscita italiana, ma negli Stati Uniti arriverà sia nelle sale che on Demand a partire dal prossimo 28 luglio 2023.

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Sympathy for the Devil.