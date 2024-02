Sylvester Stallone vuole Ryan Gosling nuovo Rambo: 'Se passerò il testimone andrà a lui'

Qualche tempo fa Sylvester Stallone aveva detto addio a Rambo per questioni anagrafiche, ma ciò non vuol dire che la saga non possa proseguire in altri modi e con altri attori, specialmente se in giro c'è una star versatile come Ryan Gosling.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, Stallone ha dichiarato che se mai passerà il testimone di Rambo lo passerà a Ryan Gosling: "Ho incontrato Ryan ad una cena, e l'ho adorato. Ovviamente siamo opposti: lui è bellissimo, ad esempio, e io proprio no. Sul serio! Potreste immaginarmi nei panni di Ken? Non funzionerei affatto, ma al contrario lui sarebbe un Rambo perfetto. Comunque, a quella cena Ryan mi fa: 'Ero affascinato da Rambo e andavo a scuola vestito da Rambo e anche se la gente mi cacciava via io non mollavo'. Continuava a parlarmi del suo amore per il personaggio, e io pensai: mmm, questa cosa è interessante. Se mai dovessi passare il testimone, lo passerò a lui perché ama davvero il personaggio”.

Interrogato ulteriormente sulla questione, Stallone ha aggiunto: “Sono serio, certamente. Resta da vedere se qualcuno si opporrà dicendo che Ryan è troppo bello per fare Rambo." Da notare che, effettivamente, Ryan Gosling si è sempre detto un grande fan della saga di Rambo: nel 2011, apparso al "The Tonight Show" con l'allora conduttore Jay Leno, la star di La La Land e Barbie dichiarò che "First Blood", il primo film con Stallone nei panni di Rambo, "mi ha letteralmente incantato: pensavo persino che la mia faccia assomigliasse a quella di Sylvester Stallone".

Qualche tempo fa, Stallone aveva parlato dell'ipotesi di realizzare un prequel su Rambo.