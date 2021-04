Sylvester Stallone, il video dal set de I Mercenari 3 è epico: ci sono tutti, guardate!

Poco fa il regista e sceneggiatore Sylvester Stallone ha condiviso sul suo profilo ufficiale per il social network Instagram un video dal dietro le quinte de I Mercenari 3, celebre action da lui scritto e interpretato e distribuito nell'ormai lontano 2014.

"Una gang senza pari" scrive Stallone nel video che potete trovare in calce all'articolo. "Mi mancano questi ragazzi ...". Il filmato, oltre allo stesso Stallone, include grandi nomi del cinema action come Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jason Statham, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson e tanti altri. "Il selfie più grande del mondo", esclama Stallone nel video, e nessuno avrebbe il coraggio di contraddirlo.

Ricordiamo che, sebbene i piani per l'atteso e vociferato I Mercenari 4 rimangano incerti, in questi mesi Sylvester Stallone è particolarmente attivo in campo cinematografico, e non solo: dopo aver confermato che non riprenderà il ruolo di Rocky Balboa nel prossimo Creed 3, che sarà diretto da Michael B. Jordan, la star debutterà nell'universo cinematografico DC grazie a The Suicide Squad di James Gunn, nel quale interpreta King Shark.

Inoltre, il cineasta ha realizzato una director's cut di Rocky IV intitolata Rocky vs Drago in uscita a novembre, ha dichiarato di essere a lavoro su una serie prequel di Rocky e ha anche completato le riprese per il suo nuovo film Samaritan, nel quale interpreta un vecchio supereroe che per qualche motivo si è ritirato dalle scene.

Quale progetto stalloniano aspettate di più? Ditecelo nella sezione dei commenti!