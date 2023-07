Sylvester Stallone, vacanze in Sardegna con Jennifer Flavin dopo il divorzio annullato

L'Italia continua ad essere una delle mete preferite per le star di Hollywood in vacanza, consapevoli, ovviamente, che difficilmente passeranno inosservate mentre si godono un bagno al largo delle coste del nostro Paese: figurarsi, poi, quando a tuffarsi dalle nostre parti è uno come Sylvester Stallone!

L'attore che recentemente ha parlato dell'assurda dieta seguita per Rocky 3 è infatti stato avvisato in questi giorni in Sardegna in compagnia della moglie Jennifer Flavin, a conferma dell'annullamento del divorzio ottenuto dalla coppia un po' di tempo fa dopo la separazione avvenuta in maniera amichevole nei mesi precedenti.

Bikini blu e copricostume floreale lei, maglietta nera d'ordinanza e occhiali oversize lui, la coppia è apparsa effettivamente piuttosto serena e rilassata mentre si godeva un rilassante bagno nella piscina del resort esclusivo che in questi giorni sta ospitando l'attore e la modella. "C'è stato un risveglio di ciò che per me è più prezioso di tutto, l'amore per la famiglia. Ha preso il sopravvento sulla mia carriera, è stata una lezione difficile da imparare" sono state le parole con cui Sly ha recentemente comunicato la decisione presa insieme alla non più ex-moglie di ricostituire la coppia. E voi, conoscete un modo migliore per festeggiare l'evento di una vacanza in Sardegna? Noi decisamente no!