Sylvester Stallone e le ultime su Bruce Willis: ''Sta attraversando un periodo difficile''

L' annuncio del ritiro dalle scene di Bruce Willis è arrivo all'inizio di quest'anno tramite i profili social dell'ex moglie Demi Moore e da allora poche sono state le informazioni sulla salute dell'attore e sulla malattia. Recentemente è stato l'amico storico Stallone a tornate sulla triste vicenda.

Nel corso di un'intervista per The Hollywood Reporter, durante la quale ha passato in rassegna quasi 50 anni di carriera, Stallone non poteva non raccontare della sua solida amicizia con Bruce Willis. I due attori hanno per anni monopolizzato i botteghini di mezzo mondo, attraverso pellicole iconiche come Die Hard, Armageddon, Rocky e Rambo ed inevitabilmente sono stati legati (e continuano ad esserlo) da una profonda stima ed un sincero affetto.

Purtroppo l'afasia che ha colpito recentemente Willis e lo ha costretto ad abbandonare la sua carriera, ha profondamento scosso tutta l'industria cinematografica. Stallone non è stato di certo l'unico a dichiarare apertamente il suo profondo dispiacere per la malattia dell'amico, ammettendo: ''Bruce sta attraversando un periodo molto, molto difficile. In pratica non comunica più con nessuno. Questo mi uccide. È così triste''.

Una condizione straziante per Willis, che delle parole ha fatto il suo mezzo per comunicare con il mondo e farlo emozionare con i suoi film e che ora, con la malattia, diventano sempre più difficili da elaborare. Per i fan dell'attore non è ancora tutto finito. L'anno prossimo in Detective Knight: Redemption vedremo Bruce Willis alle prese con il suo ultimo ruolo di una straordinaria carriera!