Sylvester Stallone tornerà nel MCU: piani per Guardiani della Galassia 3?

Sylvester Stallone ha avuto un piccolo ma memorabile ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 2 nei panni di Stakar Ogord, altresì noto come Starhawk, ed è tornato alla fine del film con alcuni degli altri Guardiani originali, tra cui il Martinex di Michael Rosenbaum.

Da allora non abbiamo visto né sentito parlare di nessuno di quei personaggi, ma si è sempre pensato che sarebbero tornati nel Marvel Cinematic Universe ad un certo punto. Ora, Rosenbaum ha rivelato che, per quanto ne sa, il piano è quello di riprendere i propri ruoli in Guardiani della Galassia 3.

"Penso che il piano di Gunn sia di farli tornare, ma non so come", ha detto a ComicBook.com l'ex attore di Smallville. "Penso che sia stato il piano da sempre ... vedrai questi ragazzi nei titoli di coda. Perché portare Stallone solo per dargli una parte così piccola? In un certo senso vuoi vedere cosa fa, voglio dire, è impossibile che tu non voglia scoprirlo."

Rosenbaum ha anche ricordato una storia divertente di quando chiese a Stallone se sapesse qualcosa del loro eventuale ritorno: "Mi disse: 'Perché lo chiedi a me, perché dovrei saperlo?' 'Ma come perché, perché tu sei Stallone!' Mi ha risposto: 'Guarda, siamo nei titoli di coda, perché non dovrebbero riportarci indietro? Non sono James Gunn, James può fare quello che vuole ma ecco, se fossi James Gunn, ci metterei nel prossimo film'. Gli ho detto: 'Grazie, grazie Mr. Stallone, grazie.'"

James Gunn successivamente ha ripreso l'articolo originale di CB mascherando le dichiarazioni dell'attore, e specificando che il ritorno dei due personaggi potrebbe avvenire in Guardiani 3 come in qualsiasi altro progetto MCU: insomma, si gioca a carte coperte, quindi per il momento bisogna aspettare.



Per altri approfondimenti ecco la colonna sonora di Guardiani della Galassia e ai dettagli sul ruolo di Kraglin.