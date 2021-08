Sylvester Stallone: svelata la data d'uscita del suo film di supereroi, Samaritan

Il pubblico dovrà aspettare ancora un po' di tempo per vedere Samaritan, nuovo cinecomic con Sylvester Stallone diretto dall'interessantissimo regista Julius Avery, già dietro al successo pulp di Olverlord.

La data d'uscita del film è stata infatti fissata al 26 agosto 2022, dunque ad oltre un anno da oggi: il film, che vede Stallone nei panni di un anziano supereroe che vive come un eremita dopo aver subito una pesante sconfitta anni prima, inizialmente sarebbe dovuto uscire quest'estate, ma a causa delle circostanze attuali che hanno scosso l'industria di Hollywood fin dalle fondamenta, i produttori sono stati costretti ad un rinvio.

Il film è prodotto da Sylvester Stallone e da Braden Aftergood ed è stato scritto da Bragi F. Schut: la trama racconta la storia di un giovane ragazzo che si mette alla ricerca di un mitico supereroe che tutto il mondo - tranne il protagonista - reputa morto dopo un'epica battaglia avvenuta vent'anni prima. L'attore di Euphoria e giovane prodigio della boxe Javon "Wanna" Walton reciterà al fianco di Stallone, mentre il cast è composto da Martin Starr, star della commedia della HBO Silicon Valley, Pilou Asbæk, meglio conosciuto per il suo ruolo di Euron Greyjoy in Game of Thrones, Dascha Polanco, che ha interpretato Dayanara Diaz in Orange is the New Black di Netflix, e infine la star di Ender's Game e The Kings of Summer Moises Arias. Le riprese di Samaritan si sono concluse nel novembre 2020.

