Sylvester Stallone svela il poster della director's cut di Rocky IV: 'Sarà fantastico!'

Dopo le foto nella Cappella Sistina, Sylvester Stallone è tornato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per pubblicare la prima locandina dell'attesissima director's cut di Rocky IV.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore, produttore, sceneggiatore e regista della storica saga di Rocky Balboa ha presentato ai suoi follower un primo suggestivo poster dedicato alla nuova versione di Rocky IV, uno dei capitoli più apprezzati e distintivi del franchise. Nella didascalia, Stallone ha comunicato: "Arriverà molto presto. La premiere si terrà a Philly e sarà fantastico!"

Per Philly naturalmente si intende Philadelphia, città natale del personaggio Rocky Balboa, nella quale si trova la famosa 'Scalinata di Rocky' e ovviamente anche la statua dedicata all'iconico personaggio cinematografico.

In precedenza Stallone aveva anticipato che la nuova versione del film sarebbe uscita a novembre, e non è chiaro se quel 'pretty soon' del post sia pensato per suggerire un anticipo dei piani distributivi: al momento non è stata comunicata alcuna data ufficiale, anche se è molto probabile che il film arriverà entro la fine del 2021 anche in home-video. Secondo l'attore, il nuovo Rocky IV sarà molto "più profondo e migliore".

Ricordiamo infine che Stallone non tornerà in Creed III nei panni di Rocky, ma che sta attualmente lavorando ad una serie tv prequel di Rocky. Sarà interessante scoprire come si evolveranno i suoi piani alla luce dell'acquisizione della MGM da parte di Amazon.