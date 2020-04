Sylvester Stallone svela su Instagram qual è il suo Rocky preferito

Nel corso di un recente Q&A sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, Sylvester Stallone ha parlato con i suoi fan di diversi argomenti, fra i quali anche la saga di Rocky.

Ad un certo punto alla leggenda dell’action è stato chiesto un parere sul film della saga sportiva del quale è più orgoglioso, e anche se ha specificato che non lo considera il migliore fra tutti, la star ha indicato Rocky Balboa.

"Devo dire che il mio film migliore è probabilmente Rocky, ovviamente, ma quello di cui sono più fiero è Rocky Balboa. Perché, sapete, nessuno voleva farlo, quel film. Ho dovuto aspettare ben sei anni per metterlo in produzione e iniziare a lavorarci davvero, e quando è finalmente arrivato nelle sale ne ero così fiero. Solo per via di tutto quello che abbiamo dovuto affrontare per riuscire a realizzarlo".ù

Uscito nel 2006 dopo essere stato scritto, diretto e interpretato da Stallone, Rocky Balboa è incentrato sul personaggio titolare che, ormai cinquantenne e vedovo, accetta di combattere contro il campione in carica dei massimi Mason "The Line" Dixon per un grande evento sponsorizzato. Da lì, Rocky sarebbe tornato anche nei sequel spin-off Creed e Creed II, con il secondo venduto al pubblico come la sua ultima interpretazione nei panni del leggendario boxista.

Nel corso della sua carriera, grazie al personaggio di Rocky l'attore italoamericano è stato candidato all'Oscar al miglior attore e al Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico per Rocky, e ha vinto un Golden Globe per il miglior attore non protagonista e ricevuto una nomination all'Oscar al miglior attore non protagonista per Creed - Nato per combattere.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulle tappe della saga di Rocky e agli ultimi aggiornamenti su Creed III.