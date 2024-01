Sylvester Stallone svela filmati mai visti prima di una delle scene più famose della saga

Ci sono tanti aneddoti dietro la saga di Rocky, ad esempio quello che racconta di un Dolp Lundgren che quasi uccise Sylvester Stallone durante le riprese di Rocky IV. Ma raramente vi capiterà di vedere un dietro le quinte come quello che Stallone ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’interprete di Rocky ha deciso di pubblicare un rarissimo video che lo mostra intento ad esercitarsi assieme a Carl Weathers, nel film acerrimo nemico di Rocky che di nome fa Apollo Creed, per le prove del combattimento finale di Rocky II. La caption del video recita: “Prove per il combattimento finale in Rocky 2. Un filmato raro. Ho pensato che fosse divertente condividerlo. Continuate a combattere.” La clip di Sylvester Stallone è diventata immediatamente virale, raggiungendo ben 131 mila mi piace nell’arco di appena 24 ore.

I commenti dei fan alla clip sembrano davvero entusiasti. “Questi dietro le quinte delle prove sono fantastici! Grazie per averle condivise Sly” scrive un utente, “Un filmato incredibile, signor Stallone! Il combattimento di ROCKY II è il mio preferito, i miei figli saltano sempre su e giù urlando a Rocky di alzarsi durante gli ultimi 10 secondi del combattimento! Un film magistrale!” ha aggiunto un altro.

E a proposito di filmati rari, Sylvester stallone ha ritrovato la veste originale di Rocky Balboa, condividendo l’avvenimento in un video pubblicato sui social.