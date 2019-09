Sylvester Stallone sarà un supereroe violento in Samaritan: trovato il regista del film

A pochi giorni dal debutto nelle sale di Rambo: Last Blood, Deadline comunica che la MGM ha trovato il regista per Samaritan, nuovo progetto cinematografico di Sylvester Stallone nel quale l'interprete di Rocky vestirà i panni di un supereroe.

Lo studio ha concluso un accordo con Julius Avery (regista di Overlord), con le riprese che inizieranno l'anno prossimo. Basato su un'idea originale, il thriller racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito a un tragico evento, in realtà è ancora vivo. Per scrivere il progetto è stato scelto Bragi F. Schut, sceneggiatore di Escape Room.

"Sly è un mio eroe, sono incredibilmente entusiasta di lavorare con un attore così iconico in questo progetto molto speciale con la Balboa Productions e MGM", ha detto Avery.

Braden Aftergood, partner di Stallone e Balboa Productions, produrrà il film come primo progetto per la loro compagnia, mentre Schut servirà come produttore esecutivo.

Ricordiamo che giovedì 26 Stallone tornerà nelle sale italiane con il nuovo capitolo della saga di Rambo, nel quale il veterano del Vietnam, ritiratosi finalmente a vita privata, dovrà tornare in azione per salvare una ragazza che considera come sua figlia da un cartello messicano del traffico sessuale. Per altri approfondimenti, recuperate la nostra recensione in anteprima di Rambo: Last Blood.