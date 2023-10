Sylvester Stallone supereroe torna su Prime Video: annunciato Samaritan 2

Dopo la saga di The Boys e il mondo animato di Invincible, la piattaforma di streaming on demand Prime Video e Amazon Studios tornano ancora una volta ai supereroi annunciando ufficialmente Samaritan 2 con Sylvester Stallone.

In queste ore è stato infatti confermato che lo streamer sta sviluppando un sequel diretto di Samaritan, il film d'azione del 2022 con Sylvester Stallone, che sarà scritto ancora una volta dallo sceneggiatore Bragi F. Schut, già dietro alla storia del primo episodio. Stallone tornerà come produttore, così come il suo partner della Balboa Productions Braden Aftergood, e riprenderà il ruolo dell'antieroe protagonista al centro della vicenda, grazie ad un accordo stipulato prima dell'inizio dello sciopero degli attori.

Samaritan, diretto da Julius Avery, raccontava di un ragazzo che viene salvato da un pestaggio da un anziano vicino di casa solitario e misterioso. Il ragazzo arriva a credere che il vecchio sia in realtà un supereroe scomparso 20 anni prima, e creduto morto dopo un'epica battaglia con i suoi acerrimi nemici. Il film, presentato in anteprima esclusivamente su Prime Video il 26 agosto 2022, in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo, ha sovraperformato per la piattaforma ed è stato il film numero 1 nel servizio per tre settimane consecutive, secondo dati forniti da Amazon. Per Schut, che fungerà da produttore esecutivo, è il secondo franchise originale dopo il thriller Sony Escape Room: recentemente lo sceneggiatore ha firmato anche l'apprezzato horror Demeter - Il risveglio di Dracula.

