Sylvester Stallone supereroe in pensione nel trailer ufficiale di Samaritan!

Dopo la conferma della data di uscita di Samaritan in Italia, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale del nuovo film con Sylvester Stallone, incentrato su un vecchio supereroe in pensione.

Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. E con l’aumentare dilagante delle azioni criminali e la città ormai sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Diretto da Julius Avery e scritto da Bragi F. Schut, con Sylvester Stallone e Braden Aftergood come produttori, Samaritan include nel cast, oltre a Sylvester Stallone e Javon “Wanna” Walton, anche Pilou Asbæk, Dascha Polanco e Moises Arias. La data d'uscita è fissata per il 26 agosto prossimo, in esclusiva senza costi aggiunti per tutti gli abbonati a Prime Video.

