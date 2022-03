Sylvester Stallone cuore d'oro: il duro di Hollywood si scioglie per un bimbo Rambo

Oltre a Rocky Balboa, Sylvester Stallone è diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di John Rambo, un veterano del Vietnam vittima di disturbo da stress post-traumatico e abilità militari superiori alla norma. Nonostante il successo della saga, The Last Blood, l'ultimo capitolo, non ha fatto registrare grossi riscontri al box-office.

Sylvester Stallone ha pubblicato il video di un bambino che gattona sopra una coperta di Rambo, il film del 1982, spiegando come si tratti di un articolo marketing per First Blood. Stallone nella didascalia spiega quanto lo lusinghi il video.



Inoltre dichiara scherzosamente che il bimbo potrebbe recitare in Cliffhanger 2, un sequel di Cliffhanger, film girato da Stallone nel 1983 che non ha mai avuto un seguito.

Tuttavia nel 2019 è stato annunciato un sequel di Cliffhanger con Jason Momoa, per la regia di Ana Lily Armipour, regista del cult horror A Girl Walks Home Alone at Night. Tuttavia dalla data del suo annuncio non sono state più pubblicate date di ripresa o di uscita del film.



Sylvester Stallone è uno dei giganti del cinema action anni '80, in grado di sovvertire totalmente le regole del genere, e diventando una star di grandezza mondiale.

Il successo è proseguito anche negli anni seguenti, seppur mantenendo la fama principale legata alle saghe di Rocky e Rambo.

Sul set tante peripezie e disavventure; Stallone ha ricordato lo scorso autunno quando rimase quasi decapitato da un elicottero in Rambo III.