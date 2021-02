Sylvester Stallone, la star festeggia il trasloco regalandosi una Chevrolet nuova di zecca

Nei mesi scorsi Sylvester Stallone ha completato il trasloco dalla California alla Florida e per l'occasione ha deciso di concedersi un regalo di lusso. Sly si è recato alla concessionaria di Murfreesboro, in Tennessee, per acquistare un modello nuovo di zecca di Convertible della Chevrolet Corvette, con la quale ha guidato fino alla Florida.

Una visita d'eccezione per la concessionaria, celebrata dallo staff con le consuete foto di rito:"Siamo estremamente orgoglioso e onorati (e un po' colpiti dalla star) di poter dire che Sylvester Stallone è ora uno dei nostri clienti" hanno dichiarato dalla concessionaria.



La Chevrolet Corvette di Stallone è verniciata in Rapid Blue, con gli interni nerazzurri e cerchi in alluminio a 5 razze Spectra Grey.

Nella scelta Sly ha deciso di non aggiungere il pacchetto sportivo Z51 Performance che avrebbe conferito al mezzo un altro splitter e un alettone posteriore, differenziale elettronico e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S Zp.

In ogni caso si tratta di una macchina super lusso, con i suoi 497 cavalli e il motore in posizione posteriore-centrale.

Stallone si è recato in Tennessee prima di tornare in Florida alla guida della sua nuova supercar.



