Sylvester Stallone, star Escape Plan 2 posa con la figlia Sistine: la ragazza è stupenda

Pochi giorni fa è stato il compleanno di Sistine Stallone, seconda figlia del leggendario attore, sceneggiatore e regista Sylvester Stallone, e per l'occasione i due hanno postato alcuni fantastici scatti sul profilo Instagram della star di Escape Plan 2.

La ragazza, classe 1998, è una modella di modella dalla carriera ampiamente avviata che nel 2017 fu fra le vallette di Carlo Conti per Sanremo: di mestiere top model, che nonostante la giovane età ha già sfilato per Chanel sulla passerella di Chanel Métiers d'Art e per Dolce & Gabbana, ed è già stata sulle copertine Town&Country e Harper's Bazaar.

Non solo bellezza però, dato che tra le sue passioni segrete sono la storia e la chimica e, da piccola, il suo sogno era quello di diventare un'insegnante. L'ombra del padre però era impossibile da schivare, e non a caso l'anno scorso è arrivato il debutto al cinema con il survival horror 47 Meters Down: Uncaged, diretto da Johannes Robert: nel film, sequel di 47 Metri, Sistine ha recitato con un'altra figlia d'arte, Corinne Foxx, figlia dell'attore premio Oscar Jamie Foxx.

