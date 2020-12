Sylvester Stallone, la star acquista una villa a Palm Beach per più 30 milioni!

La star candidata all'Oscar, Sylvester Stallone, avrebbe acquistato una lussuosa villa a Palm Beach, pagandola 35,375 milioni di dollari. Sui media americani è stato pubblicato addirittura lo speciale atto di garanzia che mostra il passaggio di proprietà dell'1480 Lake Way a Lester J. Knispel, fiduciario del Southpaw Trust.

Knispel è un business manager delle star che ha gestito le finanze di nomi del calibro di Shaquille O'Neal e Kim Kardashian.

L'atto diffuso dai media mostra che Ronald e Cindy McMackin hanno venduto la loro proprietà di Palm Beach acquistata nel settembre 2018 per 26,65 milioni di dollari. Ronald McMackin è presidente e amministratore delegato di Pan-Pacific Mechanical, società di produzione e installazione tubi con sede in California mentre Cindy McMackin è presidentessa dell'azienda.

Secondo quanto riportano i media USA, Southpaw Trust avrebbe sottoscritto un mutuo da 15 milioni di dollari dalla CIBA Bank USA.



I quotidiani sono sicuri che dietro la compravendita ci sia Sylvester Stallone, da tempo alla ricerca di una casa a Palm Beach, come descritto in un report di Palm Beach Daily News.

Sly ha diversi legami con il sud della Florida. Ha posseduto una casa a Miami negli anni '90 e ha frequentato proprio a Miami l'università prima di raggiungere il successo a Hollywood. Suo padre, Frank Stallone Sr., è scomparso nel 2011 a Wellington, dove possedeva una casa.

Diverse celebrità risiedono a Palm Beach, tra cui Rod Stewart, Howard Stern e Rush Limbaugh.



