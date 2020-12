Sylvester Stallone, lo spot vintage per la tv giapponese fa impazzire i social

A 74 anni, quello di Sylvester Stallone è ancora uno dei volti più noti e immediatamente riconoscibili del mondo del cinema. Non sorprende, perciò, che soprattutto quando era all'apice della carriera la star di Rocky e Rambo fosse molto ricercata anche come testimonial nelle pubblicità.

In memoria di quei tempi Sylvester Stallone, che sui social è solito postare anche immagini del passato e contenuti "vintage", ha ripescato qualche settimana fa un curioso spot pubblicitario realizzato negli anni '80 per la tv giapponese. Nella clip l'attore, che nel 2020 ha celebrato i 35 anni di Rocky 4, reclamizza degli hot dog ed è impegnato, anziché su un ring come negli anni ci siamo abituati a vederlo, su un campo da golf. Dopo un colpo vincente Sylvester Stallone, come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, esulta, addenta un hot dog e recita anche uno slogan in giapponese.

Il risultato è un po' spiazzante, ma a suo modo divertente, anche se non è chiaro il legame tra il golf e gli hot dog. Il pubblico giapponese, in ogni caso, deve aver apprezzato molto a suo tempo la visione di una star occidentale che parlava in una lingua apparentemente così ostica.

Sylvester Stallone, intanto, continua la sua carriera di attore. Nel 2021 sarà il protagonista di Samaritan, le cui riprese sono terminate lo scorso novembre.