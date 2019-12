Sylvester Stallone sorprende i fan di Philadelphia accanto alla statua di Rocky

Sylvester Stallone ha condiviso sul suo account Facebook un simpatico video in cui sorprende alcuni fan raccolti attorno alla celebre statua del suo personaggio cinematografico, Rocky Balboa, ringraziandoli e concedendosi qualche selfie insieme a loro.

In un video successivo, sempre su Facebook, Stallone ha spiegato che si trovava nella città di Rocky, ormai una seconda casa per l'attore newyorkese, per girare uno spot che verrà mandato in onda durante la 54ª edizione del Super Bowl, il 2 febbraio 2020. Lo spot è stato realizzato dall'attore in collaborazione con Chris Rock, e con Facebook che l'ha prodotto.

"Sono tornato a Philadelphia in questa gelida mattinata. Stiamo facendo qualcosa che sarà veramente speciale e che vedrete molto presto, quindi tenete duro!". Poi, successivamente, è stato svelato il mistero della presenza dell'attore nella città di Rocky. "E' stato fantastico lavorare con Chris Rock - ha scritto Stallone - Siamo andati d'accordo alla grande. Ammiro molto il suo carisma. Facebook poi ha fatto un gran lavoro alla produzione e questo si rivelerà straordinariamente coinvolgente al SuperBowl LIV". Poi nel video insieme ai fan: "Alcuni momenti dopo, improvvisamente sono apparsi alcuni dei fan migliori del mondo! Sono un uomo fortunato grazie a voi ragazzi".

Al momento non ci sono annunci ufficiali in merito a un possibile terzo capitolo della saga dedicata a Creed, con alcune voci che volevano un probabile esordio alla regia di Michael B. Jordan, protagonista della saga dedicata al figlio di Apollo Creed. Chi è assolutamente certa della realizzazione di Creed III è Tessa Thompson, che in precedenza aveva dichiarato: "Mi sento così fortunata nel fare parte dei film della saga di Creed, riesco a scrivere quella musica e anche ad eseguirla. E penso che alla fine faremo sicuramente anche un Creed 3, e non vedo l'ora perché potrà fare della nuova musica. Chissà, forse io e Brie [Larson] faremo addirittura un duetto."

Lo stesso Stallone aveva anticipato una grande idea per il ritorno di Rocky.