Sylvester Stallone e Schwarzenegger riuniti, la foto fa impazzire il web: 'Leggende'

Nonostante la forte rivalità che li ha visti contrapporsi tra gli anni '70 e '80, sfociata secondo loro anche in un "odio violento" e in una serie di colpi bassi inferti l'un l'altro, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono ormai diventati ottimi amici.

Lo aveva rivelato lo stesso Sly in un'intervista del 2016 doveva aveva definito la star di Terminator addirittura il suo "migliore amico", e ora arriva un'ulteriore conferma da una foto che li ritrae di nuovo insieme a un anno di distanza dal loro ultimo incontro.

Neanche a dirlo, il post condiviso su Instagram da Stallone ha mandato moltissimi fan in visibilio, come testimonia il like del regista dei Guardiani della Galassia James Gunn e moltissime testimonianze di affetto. "Leggende", "Rocky e Terminator per sempre", "Che combo leggendaria!", "Che grande reunion, continuate a spaccare!", si legge nello spazio dedicato ai commenti.

I due attori, lo ricordiamo, hanno recitato insieme nei tre film dei Mercenari e in Escape Plan: Fuga dall'inferno.

Tornato nel 2019 per la quinta volta nei panni di Rambo, Stallone prossimamente apparirà nel thriller supereroistico Samartian: basato su un'idea originale, il film racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento, in realtà è ancora vivo. Per quanto riguarda Schwarzenegger, invece, quest'ultimo ha in programma di apparire al fianco di Michael Fassbender in Kung Fury 2.