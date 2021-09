Sylvester Stallone saluta Rocky: la star mette in vendita gli cimeli personali della saga

In queste ore è stato annunciato che i cimeli personali di Sylvester Stallone per la saga cinematografica di Rocky sono stati messi ufficialmente in vendita: gli oggetti, donati dalla star, saranno presenti alla prossima asta di Julien's Auctions.

Come riportato da Collider, Sylvester Stallone ha donato numerosi oggetti della sua filmografia a Julien's Auctions in una lista di vendita intitolata "Proprietà dalla vita e dalla carriera di Sylvester Stallone". Insieme agli oggetti di film come Rambo: First Blood, Judge Dredd, Demolition Man e I Mercenari (se avete perso la notizia, qualche giorno è stato annunciato I mercenari 4), la lista presenta molti memorabilia del franchise di Rocky, dai tanti oggetti usati sullo schermo come i guantoni e gli stivali dello Stallone Italiano ai taccuini scritti a mano da Stallone in preparazione ai film, dentro i quali sono conservate le idee per il franchising.

Il CEO e presidente di Julien's Auctions, Darren Julien, ha discusso dell'impatto della carriera di Stallone, del modo in cui Rocky e Rambo sono diventati icone culturali e due dei più grandi personaggi di Hollywood e di come la sua azienda sia orgogliosa di presentare la collezione. "Sylvester Stallone è una delle grandi icone e del 20esimo e del 21esimo secolo, è l'epitome di una superstar di Hollywood. Con una carriera straordinaria iniziata più di 50 anni fa e che non accenna a fermarsi, ha cambiato il mondo e l'universo dei film d'azione regalandoci due dei più grandi e duraturi eroi di Hollywood e simboli culturali di sempre, Rocky e Rambo. Julien's Auctions è orgogliosa di presentare questa asta epica che proviene interamente dalla collezione personale di questo uomo magnanimo, il mito, la leggenda, Sylvester Stallone."

Il connubio tra Sylvester Stallone e Rocky comunque non finirà mai: a tal proposito, guardate il nuovo poster della director's cut di Rocky IV, versione alternativa del seminale quarto capitolo della saga di Rocky la cui data d'uscita è fissata per novembre 2021.