Sylvester Stallone sa perché ha mancato un obiettivo a Hollywood:'Sono uno stereotipo'

In un'intervista Sylvester Stallone aveva parlato della consapevolezza dei propri limiti, ricordando che nel corso della propria carriera ha partecipato a diversi generi di film ma non ha mai recitato in un progetto comico, specificando il motivo per il quale non ha mai recitato in quella tipologia specifica di lungometraggi.

"So che non posso interpretare ruoli divertenti nei film. Ho provato e non ha funzionato. Non mi vedo come Rocky o Rambo. A volte mi vedo come un tipo divertente. C'è un lato diverso nella mia personalità. Ma quando ho cercato di allargare quell'immagine sullo schermo ho portato con me troppi bagagli. Così ho rimesso in valigia il mio ego creativo" ha dichiarato. Stallone ha in cantiere altri progetti ma alle spalle anche una carriera che l'ha reso un'icona di un certo tipo di cinema.



Le poche commedie in cui Stallone ha recitato non sono andate bene. Sly ha raccontato anche il motivo per cui non si sente adattato a quel tipo di cinema:"La mia voce è troppo, troppo profonda per la commedia. È una voce oscura. Decisamente troppo bassa. Le voci sono come impronte digitali, da Cagney a Bogart. Non l'hanno mai persa. La mia voce è determinante per classificarmi. Non considero i brutti film come delle bombe ma come aprire gli occhi sull'impatto che i film hanno sugli individui stereotipati. Sono uno stereotipo. Non posso staccarmene".



Qualche settimana fa Sylvester Stallone ha compiuto 77 anni e ha parlato del suo rivale e amico Arnold Schwarzenegger.