Sylvester Stallone e il ruolo di Rocky: 'Se non mi prendono mi butto da un palazzo'

Come probabilmente vedremo nel documentario Sly (incentrato sulla vita di Sylvester Stallone), l'attore ha sperimentato pesanti ristrettezze economiche prima dei suoi ruoli più celebri; in particolare, le decisioni dietro al suo progetto più celebre l'hanno messo a dura prova.

Stallone scrisse la sceneggiatura di Rocky soltanto in tre giorni e mezzo, ma, quando ricevette l'offerta di 360 mila dollari per i diritti, propose di diventare lui stesso il protagonista della pellicola.

Così ha dichiarato l'attore di Rocky, Rambo e Creed: "Ho pensato: 'Sai una cosa? La povertà è finita: in fondo non hai bisogno molto per vivere'. Finalmente l'avevo capito, non ero affatto abituato alla bella vita. Quindi sapevo per certo che, se avessi venduto la sceneggiatura quest'ultima si fosse rivelata molto, molto promettente nonostante la mia assenza, probabilmente mi sarei buttato giù da un palazzo".

Tuttavia, la decisione non è stata facile. "Sarò agitatissimo" ha continuato. "Questa è una di quelle situazioni in cui tiri i dadi, ti fidi del tuo istinto e pensi: 'Sì, devo avere il coraggio di tentare'", pur consapevole della possibilità di "commettere uno sbaglio madornale".

In tal senso ha contribuito l'amara vendita del proprio cane a causa del cibo sempre più costoso. "Già, ho dovuto vendere il mio animale domestico. Per 50 dollari. Quando è uscito il film ho provato a ricomprarlo, ma il ragazzo mi fa: 'Benissimo, ne voglio 1500 stavolta'. Mi sono detto: 'Oh, mio Dio'. Ha finito per comparire nel film, quel Butkus. Ho pensato che quel povero cane avesse sofferto nei cinque anni passati con me a New York, quindi meritava di figurare nella pellicola".

Con tre Premi Oscar, un Golden Globe e un David di Donatello, non ci sono dubbi sul successo del film. Per approfondire l'argomento, ecco tutte le tappe della leggendaria saga di Rocky.