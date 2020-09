Sylvester Stallone e Rocky IV, il creatore del Robot accusa: 'Mossa pubblicitaria'

Come noto Sylvester Stallone sta attualmente lavorando alla director's cut di Rocky IV, che a quanto pare eliminerà ogni traccia del Robot di Paulie: una scelta che ha fatto discutere i fan.

Parlando con Empire nel numero di novembre, in vendita da giovedì 1 ottobre, il creatore (nonché voce nella versione originale del film) del robot di Paulie ha espresso la sua opinione sull'annunciata 'cancellazione' del suo iconico androide.

"Ero nel mio ufficio quando l'ho scoperto", ha dichiarato Robert Doornick, fondatore di International Robotics. "Sono stato sommerso da messaggi: 'Come può Stallone fare una cosa del genere?' In realtà non saprei. Credo si tratti di una mossa pubblicitaria, perché so che la gente ama il robot. Causando scompiglio tra i fan di Sico, genera più pubblicità per il nuovo film. E inoltre, rimuovendo il robot dal film, va a risparmiare sui diritti d'autore, perché è un membro della Screen Actors Guild. Sico riceve assegni di continuo e ovviamente me li manda!"

