Sylvester Stallone, Rocky II: quanto corre il pugile in realtà e qual è il suo vero nome?

Stasera su Italia 1 dalle 21:20 torna la saga di Rocky Balboa col secondo capitolo Rocky II, scritto diretto e interpretato da Sylvester Stallone dopo gli incassi stratosferici e i premi Oscar ottenuti dal primo capitolo di John G. Avildsen.

Per prepararvi alla visione, abbiamo raccolto per voi 5 segreti su Rocky II che non potete non conoscere. Come sempre li trovate qui sotto:

Una vera rissa : Stallone ha rivelato che nella scena del combattimento, lui e Carl Wheaters erano davvero arrabbiati l'uno con l'altro e che quando i due personaggi iniziano a colpirsi, gli attori non stavano recitando. Il combattimento era stato accuratamente coreografo per diversi mesi, ma tutta la pianificazione fu mandata all'aria dalla reazione degli attori. Tuttavia a Stallone piacque la reazione genuina scatenata dalla rissa, quindi l'ha lasciata nel film: le comparse che formano il pubblico non hanno mai sospettato che il battibecco tra i due attori fosse autentico.

L'ossessione per il montaggio : siamo ancora lontani dai livelli che saranno toccati in Rocky IV, tuttavia l'importanza che Stallone dà al montaggio nei suoi film si può già intravedere in Rocky II; ne sanno qualcosa i montatori Danford B. Greene e Stanford C. Allen, che hanno impiegato più di otto mesi per montare la scena del combattimento finale in un modo che soddisfacesse la star.

Il vero nome di Rocky : in una versione alternativa della sceneggiatura c'è una scena in flashback che mostra Rocky che incontra Mickey per la prima volta, e in questa sequenza viene rivelato il vero nome di Rocky...Robert.

Sangue, sudore e infortuni : durante la preparazione per il film, Sylvester Stallone era arrivato a sollevare quasi cento kg alla panca, quando un giorno un peso gli cadde addosso provocandogli una lesione del muscolo pettorale destro. Le riprese della scena del combattimento finale erano alle porte, ma invece che ritardare la produzione Stallone decise di girare la sequenza quando era ancora pesantemente infortunato.

Ma quanto corre Rocky in realtà?: gli appassionati della saga che abitano a Philadelphia hanno tracciato un percorso dell'iconica corsa di Rocky, dalla sua casa di South Philly alla cima dei gradini del Museo d'Arte. Sono circa 30,2 miglia, vale a dire 48 km, in pratica una cifra superiore a quelle di una maratona olimpica.

