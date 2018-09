Sylvester Stallone è Rocky Balboa nel nuovo poster di Creed II

In attesa del trailer atteso nelle prossime ore, Warner Bros. ha diffuso il nuovo poster di Creed II che ritrae Rocky Balboa, dopo quello delle scorse ore con Michael B. Jordan in ginocchio sul ring nei panni di Adonis Creed. Diretto da Steven Caple Jr., Creed II è il sequel di Creed - Nato per combattere, uscito nelle sale nel 2015.

Sequel dello spin-off della saga di Rocky Balboa, in Creed II ritroviamo Adonis Creed (Michael B. Jordan) dopo che la sua vita ha trovato il giusto equilibrio tra gli affetti personali e l'allenamento. Un allenamento finalizzato al combattimento contro un avversario legato al suo passato. Il combattimento che vale una vita. Accanto a lui ci sarà ancora Rocky Balboa (Sylvester Stallone), che lo aiuterà a capire per cosa vale la pena combattere.

Co-scritto da Cheo Hodari Coker e Sylvester Stallone, Creed II comprende nel cast Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, candidato all'Oscar per la sua performance nel film precedente, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Russell Hornsby, Phylicia Rashad, Wood Harris e Andre Ward.

Le riprese si sono svolte da marzo a Philadelphia e a Deming, in Nuovo Messico, terminando nei primi giorni di giugno.

Il film vedrà nuovamente sul grande schermo due grandi avversari del passato pugilistico su grande schermo: Rocky Balboa (Sylvester Stallone) e Ivan Drago (Dolph Lundgren). Siete pronti?